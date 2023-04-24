Генштаб: За добу українські захисники ліквідували 660 росіян і знищили 62 одиниці ворожої техніки

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Армія росії наступає на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сили оборони України відбили близько 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Українська авіація за минулу добу 14 разів вдарила по скупченнях росіян. Сили оборони України збили два ворожі розвідувальні дрони типу «Мерлін» та один «Орлан-10», а також вісім дронів-камікадзе «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три станції радіоелектронної боротьби ворога.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 660 військових, вісім танків, вісім бойових броньованих машин і 12 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 187 080 росіян.