Російська армія атакувала Херсонщину з мінометів, артилерії та авіації. Є загиблий і поранені

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По обіді 23 квітня росіяни обстріляли з мінометів Херсон. Через російську атаку загинув 80-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Раніше того ж дня російська армія накрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади. Окупанти поцілили в школу. Постраждала також автівка правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. У ще однієї 57-річної місцевої мешканки поранена рука. Їх відправили до херсонської лікарні.

За даними Херсонської обласної прокуратури, 23 квітня через російські обстріли поранення отримали щонайменше троє мешканців Білозерської та Станіславської громад на Херсонщині. За попередніми даними, окупанти били з артилерії, а також застосували керовані авіабомби.