У Києві минув пік водопілля. За чотири дні вода впала майже на пів метра
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Бабель»
Весняне водопілля в Києві йде на спад. За інформацією Київської міської військової адміністрації, за останні чотири дні рівень води впав на 44 см.
Наразі рівень води річки Дніпро в Києві біля моста «Метро» становить 9 303 см — на 5 см менше, ніж учора.
«Увесь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», — сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Найвищий рівень був 17 квітня, коли вода піднялась до 9 359 см.
За даними Укргідроенерго, Київ і Київська область уже вийшли з «червоної» зони небезпеки, але станом на суботу там зберігався другий рівень небезпеки гідрологічних явищ (помаранчевий).
Паводок перейшов нижче за течією: у Черкаську, Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.
Наприкінці квітня — на початку травня синоптики прогнозують в Україні значні опади, тому можлива друга хвиля водопілля, але вона буде слабшою.
- У квітні в низці річок України фіксують сезонне підвищення рівня води, яке призвело до підтоплень у кількох областях, зокрема вода зайшла в житлові будинки.
- Станом на 23 квітня підтопленими залишаються понад 1 200 дворогосподарств.