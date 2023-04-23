У Києві минув пік водопілля. За чотири дні вода впала майже на пів метра

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«Бабель»

Весняне водопілля в Києві йде на спад. За інформацією Київської міської військової адміністрації, за останні чотири дні рівень води впав на 44 см.

Наразі рівень води річки Дніпро в Києві біля моста «Метро» становить 9 303 см — на 5 см менше, ніж учора.

«Увесь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Найвищий рівень був 17 квітня, коли вода піднялась до 9 359 см.

За даними Укргідроенерго, Київ і Київська область уже вийшли з «червоної» зони небезпеки, але станом на суботу там зберігався другий рівень небезпеки гідрологічних явищ (помаранчевий).

Паводок перейшов нижче за течією: у Черкаську, Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Наприкінці квітня — на початку травня синоптики прогнозують в Україні значні опади, тому можлива друга хвиля водопілля, але вона буде слабшою.