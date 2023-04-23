Кіпр прагне переговорів про воззʼєднання острова. Вони можуть відновитися після виборів у Туреччині

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Президент Кіпру Нікос Христодулідіс сказав в інтервʼю Politico, що хоче відновити переговори про воззʼєднання острова після виборів у Туреччині. Він очікує на сприяння Європейського Союзу.

Кіпр зараз розділений на північ і південь, де живуть кіпріоти-турки та кіпріоти-греки відповідно. Це сталося після вторгнення Туреччини в 1974 році, коли та відреагувала на переворот на острові, який підтримала Греція.

Туреччина не визнає владу Кіпру над усім островом, тому країни намагалися знайти компроміс. Остання спроба врегуювати конфлікт була у 2017 році, але переговори зайшли у глухий кут.

Водночас Республіка Кіпр входить до Європейського Союзу, її владу над островом визнали на міжнародному рівні.

Нікос Христодулідіс сподівається, що після президентських виборів у Туреччині дипломатичні звʼязки Анкари з Нікосією покращаться. Цьому може сприяти й зближення Туреччини із Заходом.

«Усе залежить від того, як Туреччина діятиме після виборів. Чому зараз спостерігається зміна ставлення: чи це через вибори, чи вони справді бачать речі по-іншому через внутрішні фактори? Якщо є реальна воля, ми її використаємо», — додає президент Кіпру.