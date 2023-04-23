Кіпр прагне переговорів про воззʼєднання острова. Вони можуть відновитися після виборів у Туреччині
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / Derek Brumby
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс сказав в інтервʼю Politico, що хоче відновити переговори про воззʼєднання острова після виборів у Туреччині. Він очікує на сприяння Європейського Союзу.
Кіпр зараз розділений на північ і південь, де живуть кіпріоти-турки та кіпріоти-греки відповідно. Це сталося після вторгнення Туреччини в 1974 році, коли та відреагувала на переворот на острові, який підтримала Греція.
Туреччина не визнає владу Кіпру над усім островом, тому країни намагалися знайти компроміс. Остання спроба врегуювати конфлікт була у 2017 році, але переговори зайшли у глухий кут.
Водночас Республіка Кіпр входить до Європейського Союзу, її владу над островом визнали на міжнародному рівні.
Нікос Христодулідіс сподівається, що після президентських виборів у Туреччині дипломатичні звʼязки Анкари з Нікосією покращаться. Цьому може сприяти й зближення Туреччини із Заходом.
«Усе залежить від того, як Туреччина діятиме після виборів. Чому зараз спостерігається зміна ставлення: чи це через вибори, чи вони справді бачать речі по-іншому через внутрішні фактори? Якщо є реальна воля, ми її використаємо», — додає президент Кіпру.
- У лютому 2023 року новим президентом Кіпру став колишній очільник Міністерства закордонних справ Нікос Хрістодулідіс. Він поставив собі за мету вийти з глухого кута в переговорах про воззʼєднання Кіпру з анексованою турецькою частиною острова.
- Вибори в Туреччині заплановані на 14 травня. За результатами попередніх соцопитувань, Ердоган може перемогти в першому турі виборів, але не набрати понад 50%, у другому він поступається всім опозиційним кандидатам. 6 березня опозиція визначилася з єдиним кандидатом — 74-річним політиком Кемалем Кілічдароглу. Після цього рейтинги опозиції одразу поповзли вгору, а рейтинги влади почали падати.