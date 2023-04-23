NASA опублікувало релакс-відео з кадрами обертання МКС навколо Землі. Воно дозволяє уявити себе космонавтом

Новини

blueforce4116 / Flickr

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало в YouTube відео у якості 4K, на якому видно обертання МКС навколо Землі.

Релакс-відео триває майже годину, а на тлі звучить спокійна музика. Його кадри зняті під час двох експедицій Міжнародної космічної станції між березнем 2022 і 2023 років на висоті понад 400 кілометрів над Землею.

NASA запевняє, що це відео дозволить віртуально побувати на орбіті Землі та відчути себе членом космічної місії.