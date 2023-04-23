Мінкультури створило комісію з перевірки Почаївської лаври

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Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

«Уже створено комісії з перевірки використання обʼєктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких обʼєктів заповідника», — зазначив він.

За його словами, Почаївська лавра перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника — це вплине на процес перевірки.

«Там інша ситуація, ніж з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, і є взаємовідносини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. Однак представників міністерства туди не допускають, наразі справу розглядає суд. Крім того, Мінкультури призупинило угоди щодо використання деяких обʼєктів на території заповідника «Чернігів стародавній», — розповів Ткаченко.

Урядовець додав, що Мінкультури перебуває в цивілізованому діалозі» з представниками УПЦ МП у Чернігові.