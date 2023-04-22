У Криму до 7 років увʼязнення засудили кримського татарина Аппаза Куртамета за позику другові
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Окупаційний суд у Сімферополі засудив до 7 років увʼязнення кримського татарина Аппаза Куртамета за звинуваченням у фінансуванні українського добровольчого батальйону «Крим».
Про це повідомляють «Радіо Свобода» та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За версією слідства, 21-річний хлопець переказав 500 гривень представнику батальйону, хоча захист Куртамета стверджує, що ці гроші підзахисний позичив своєму другові, який служить у батальйоні. Слідчі ФСБ подали його позику як «фінансування незаконного збройного формування», а прокурори просили для Куртамета 10 років увʼязнення.
Окупаційний суд дав йому 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у вʼязниці, а решти строку в колонії суворого режиму. Вирок ще не набув законної сили, адвокат Рефат Юнусов оскаржить його.
Дмитро Лубінець назвав обвинувачення надуманим і політично мотивованим. Він закликав світ посилити тиск на рф. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у справі Аппаза Куртамета «виявилося все свавілля, з яким діє окупаційна влада».
- За даними Лубінця, Аппаза Куртамета російські силовики затримали в липні 2022 року. «Радіо Свобода» пише, що його затримали в окупованому Генічеську, але оформили затримання в пункті пропуску «Чонгар», що на адмінмежі Херсонської області з Кримом. Звідти його відправили до фільтраційного табору, де у нього перевіряли телефон і там знайшли дані про друга з добровольчого батальйону.
- До 8 жовтня 2022 року про місцеперебування Куртамета нічого не було відомо. Лише в жовтні його вивели на суд у Сімферополі та взяли під варту. Слідство в його справі розпочалося 17 лютого 2023 року. Вирок винесли 20 квітня.