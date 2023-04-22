У Нацкомісії назвали два варіанти нових тарифів на електроенергію

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Pixabay / Alberto Sanchez

В Україні ціни на електроенергію для населення можуть зрости до 2,40 і 2,80 гривні за 1 кВт/год. Питання про перегляд тарифів наразі є відкритим.

Про це повідомив голова Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

За його словами, збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак росіян.

«Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів — 2,40 та 2,80 гривень за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту», — заявив Ущаповський.