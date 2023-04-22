У Німеччині звільнилася головний редактор журналу, який опублікував «інтервʼю» з Міхаелем Шумахером
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У Німеччині пішла з посади головний редактор журналу Die Aktuell Енн Гоффманн. Видання опублікувало «перше після травми інтервʼю» гонщика Міхаеля Шумахера — але розмову згенерував штучний інтелект.
Заяву оприлюднила медіагрупа Funke, до якої входить журнал Die Aktuell.
Головний редактор Енн Гоффманн відповідала за журналістську діяльність Die Aktuell з 2009 року. Медіагрупа також вибачилася перед родиною Шумахера у своїй заяві.
«Ця поганого смаку стаття, яка вводить в оману, ніколи не мала б зʼявитися. Це жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми — і наші читачі — очікуємо від такого видавництва, як Funke», — наголосила керуючий директор журналу Funke Бʼянка Польманн.
20 квітня стало відомо, що родина Шумахера подає до суду на видання Die Aktuell через «інтервʼю», згенероване штучним інтелектом. Журнал на обкладинці свого останнього випуску розмістив фото Шумахера з підписом «Міхаель Шумахер, перше інтервʼю». Але внизу дрібніше додали «Це звучало оманливо реально».
- У грудні 2013 року Міхаель Шумахер упав, коли катався на гірських лижах у французькому Мерібелі. Він отримав важку черепно-мозкову травму, яка призвела до численних пошкоджень обох півкуль мозку. Спортсмен довгий час був у комі, а з вересня 2014 року відновлюється на своїй віллі у Швейцарії. Його родина зберігає всю інформацію про стан здоровʼя в таємниці та не дає коментарів журналістам.
- У вересні 2021 року дружина Шумахера Корінна вперше за довгі роки розповіла про стан його здоровʼя. Вона зазначила, що родина наразі оберігає його, не дає коментарів про стан здоровʼя, намагається зробити життя Шумахера максимально комфортним. Сам гонщик проходить реабілітацію вдома.