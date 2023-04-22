У Німеччині звільнилася головний редактор журналу, який опублікував «інтервʼю» з Міхаелем Шумахером

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У Німеччині пішла з посади головний редактор журналу Die Aktuell Енн Гоффманн. Видання опублікувало «перше після травми інтервʼю» гонщика Міхаеля Шумахера — але розмову згенерував штучний інтелект.

Заяву оприлюднила медіагрупа Funke, до якої входить журнал Die Aktuell.

Головний редактор Енн Гоффманн відповідала за журналістську діяльність Die Aktuell з 2009 року. Медіагрупа також вибачилася перед родиною Шумахера у своїй заяві.

«Ця поганого смаку стаття, яка вводить в оману, ніколи не мала б зʼявитися. Це жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми — і наші читачі — очікуємо від такого видавництва, як Funke», — наголосила керуючий директор журналу Funke Бʼянка Польманн.

20 квітня стало відомо, що родина Шумахера подає до суду на видання Die Aktuell через «інтервʼю», згенероване штучним інтелектом. Журнал на обкладинці свого останнього випуску розмістив фото Шумахера з підписом «Міхаель Шумахер, перше інтервʼю». Але внизу дрібніше додали «Це звучало оманливо реально».