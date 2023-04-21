У США створили «розумний» пістолет із функцією розпізнавання облич

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Reuters

Американська компанія Biofire Tech створила «розумний» пістолет із технологією розпізнавання облич. Він також реагує на відбитки пальців.

Про це пише Reuters.

Із нього можна буде вистрілити, тільки якщо пістолет впізнає користувача. Таким чином виробник хоче убезпечити дітей, зменшити кількість самогубств і крадіжок зброї.

Але поки що прототип двічі не вистрілив під час демонстрації журналістам Reuters цього тижня.

Reuters

Biofire Tech планує відправити перші версії 9-мм пістолета клієнтам, які зробили попереднє замовлення, уже в четвертому кварталі 2023 року, а стандартна модель має надійти у продаж до другого кварталу 2024-го. Вона коштуватиме $1 499.