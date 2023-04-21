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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обовʼязкові іспити на знання мови та історії для отримання громадянства України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила цей закон 21 березня. За нього проголосував 281 парламентарій.

Документ передбачає, що в разі бажання отримати громадянство України будь-хто має подати письмове зобовʼязання, що складе іспити з Конституції України, історії та української мови.

Водночас ті, хто отримав громадянство за особливі заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України або служать у війську чи нагороджені державною нагородою, мають скласти ці іспити протягом двох років.