Кішка врятувала свою власницю від діабетичної коми. За це її оголосили фіналісткою National Cat Awards

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Sky News

Кішка Віллоу врятувала життя своїй власниці, хворій на цукровий діабет, і стала фіналісткою National Cat Awards.

Про це пише Sky News.

51-річна Аманда Джеймсон з Ліверпулю, Велика Британія, знепритомніла уві сні. Вона заснула з небезпечно низьким рівнем цукру в крові.

Віллоу вкусила за ногу Рея Шервуда, який живе із жінкою, коли він спав перед телевізором. Той проснувся та пішов за кішкою, яка повела його до Аманди, постійно оглядаючись, чи йде чоловік за нею.

У спальні Рей побачив, що Аманда впала з ліжка та не реагувала на слова, тому він викликав швидку. Лікарі сказали, що жінка могла впасти в діабетичну кому.

«Я був абсолютно приголомшений — Віллоу врятувала їй життя. Вона неймовірна кішка, справжня героїня», — каже Шервуд.

Кішка Віллоу та її власниця Аманда Джеймсон. Sky News

За цей вчинок Віллоу потрапила до National Cat Awards і стала фіналісткою в категорії «Дивовижний котик». Переможців оголосять 17 липня.

Коли Аманда Джеймсон повернулася з лікарні, її кішка почала часто прикладати свій ніс до її рота. Жінці здається, що так Віллоу перевіряє її дихання.