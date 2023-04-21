Італійське місто Портофіно запровадило штрафи для туристів, які дуже довго роблять селфі

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В італійському місті Портофіно запровадили штрафи для людей, які затримуються в популярних туристичних місцях, щоб зробити селфі.

Про це пише Insider.

Згідно із постановою, яка набула чинності на початку квітня, у туристичних частинах Портофіно на італійській Ривʼєрі зʼявилися дві «червоні зони», де не можна затримуватися для фото. Порушникам загрожує штраф до €275 ($300).

Заборону ввели, щоб запобігти натовпам, які створюють перешкоди як для пішоходів, так і для служб екстреної допомоги.

«Мета полягає не в тому, щоб зробити це місце більш ексклюзивним, а в тому, щоб дозволити кожному насолоджуватися красою», — зазначив мер Портофіно Маттео Віакава.