Росія заочно арештувала керівника ГУР Кирила Буданова в справі про «тероризм»

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Reuters / «Бабель»

Лефортовський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. На нього завели справу «про тероризм»

Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

Росія звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 та п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 КК рф), повідомляє російське видання «Настоящее время».

ТАСС додає, що Буданова «арештували» у справі про «теракт на Керченському мосту».

Тепер Слідчий комітет рф буде ініціювати оголошення начальника української розвідки Кирила Буданова в міжнародний розшук.