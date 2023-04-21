Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на C$39 мільйонів

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На одинадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 39 мільйонів канадських доларів (28,82 мільйонів доларів США).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Канади.

Новий пакет містить, зокрема, внесок у розмірі C$34,6 мільйона до Трастового фонду Комплексного пакета допомоги Україні від НАТО. Ці гроші витратять на:

3,3 мільйона літрів палива;

модульні мости;

перший внесок на надання медичних аптечок НАТО;

40 снайперських гвинтівок, боєприпаси й запчастини;

16 нових радіоприймачів від L3 Harris для танків Leopard 2.

Ананд зазначила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, доставили до Польщі. Також Канада надала трьох інструкторів для навчань українських екіпажів на танках Leopard.

Міністр також нагадала, що Канада передасть Силам оборони України понад 21 тисячу одиниць стрілецької зброї, зокрема автомати, кулемети та понад 2,4 мільйона набоїв до стрілецької зброї від Colt Canada на C$59 мільйонів.