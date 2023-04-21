BBC екранізує роман «Володар мух». Серіал складатиметься з чотирьох епізодів
- Автор:
- Ліза Бровко
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CASTLE ROCK / COLUMBIA PICTURES / Album / Newscom
Телекомпанія BBC створить серіал за романом відомого британського письменника Вільяма Ґолдінґа «Володар мух». Він складатиметься з чотирьох серій по 60 хвилин.
Сценарієм займатиметься Джек Торн, який запамʼятався роботами над сценічною пʼєсою «Гаррі Поттер і прокляте дитя», фільмами «Чудо» та «Енола Холмс». Також над серіалом працюватимуть виконавчі продюсери Навал Файзулла, Джеймі Кемпбелл та Джоел Вілсон.
Родина покійного Вільяма Ґолдінґа схвалила адаптацію роману.
- «Володар мух» видали в 1954 році. У романі розповідається історія школярів, які застрягли на тропічному острові після авіакатастрофи. Одні з них пройдуть складні випробування, тоді як інші загинуть від рук своїх же друзів.
- Роман «Володар мух» вважається одним із найзнаковіших творів західної літератури ХХ століття. За нього Вільям Ґолдінґ отримав Нобелівську премію з літератури.