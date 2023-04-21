Twitter прибрав позначку «державне фінансування» з облікових записів російських та деяких китайських ЗМІ

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Twitter прибрав спеціальні позначки в російських і китайських пропагандистських ЗМІ. Раніше їх маркували як такі, що фінансуються урядом.

Першим зникнення позначок для афілійованих із державою видань помітив репортер The New York Times Роберт Мекі. Він зазначив, що тепер поширювати в соцмережі дезінформацію буде ще простіше, бо люди довірятимуть інформації від пропагандистів.

«Поки всі відволіклися на видалення синіх галочок, Twitter Маска видалив ярлики, які попереджали користувачів про те, що вони читають новини з державних пропагандистських видань авторитарних урядів. Потьомкінські новинні канали тепер можуть поширювати дезінформацію», — написав він.

Журналіст прикріпив скриншоти зі сторінок RT, Sputnik, TASS, CCTV, Press TV, «Вістей» і «Першого каналу».

Усі вони, як відомо, фінансуються китайським або російським урядом. І всі були позбавлені відповідних позначок.