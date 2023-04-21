У травні Ізраїль тестуватиме в Києві нову систему ракетних оповіщень
- Автор:
- Софія Телішевська
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У травні Ізраїль планує провести в Києві тестування спеціальної системи оповіщення про ракетні обстріли.
Про це пише видання Walla з посиланням на ізраїльських та українських посадовців.
Після успішного випробування систему планують повноцінно запустити вже влітку цього року.
Окрім Києва, система працюватиме ще в кількох містах-мільйонниках.
Ізраїльську систему підключать до української радіолокаційної системи, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний удар.
Таким чином українці в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до безпечної зони, а люди, які перебувають в інших районах, зможуть безперебійно жити далі.
Ізраїльські та українські високопосадовці повідомили, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися в Польщі — вони обговорювали деталі проєкту і зміни, які необхідно внести в програмне забезпечення, щоб адаптувати його до українських умов.
- У лютому 2023 року міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.