Спецпризначенці Судану погодилися на триденне припинення вогню

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Суданські Сили швидкого реагування (RSF), які намагаються відібрати владу в регулярної армії, заявили, що згодні на 72-годинне припинення вогню з гуманітарних міркувань. Тиша триватиме з 6:00 пʼятниці за місцевим часом, пише The Guardian.

За даними ООН, уже 20 тисяч людей евакуювалися з Судану через ескалацію насильства в регіоні Дарфур.

Спецпризначені зобовʼязалися дотримуватися протягом встановленого часу повного припинення вогню. Втім, друга сторона конфлікту, армія Судану, можливість перемирʼя не коментувала.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше закликав до припинення вогню «щонайменше на три дні» в Судані через свято Ід аль-Фітр, яке знаменує кінець священного ісламського місяця Рамадан, але лідери ворогуючих військових сил заявили, що вони не хочуть вести переговори один з одним.

За останні три дні внаслідок бойових зіткнень між армією Судану та RSF у країні загинули понад 350 людей. Ще понад 1 800 поранені.