Спецпризначенці Судану погодилися на триденне припинення вогню
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Суданські Сили швидкого реагування (RSF), які намагаються відібрати владу в регулярної армії, заявили, що згодні на 72-годинне припинення вогню з гуманітарних міркувань. Тиша триватиме з 6:00 пʼятниці за місцевим часом, пише The Guardian.
За даними ООН, уже 20 тисяч людей евакуювалися з Судану через ескалацію насильства в регіоні Дарфур.
Спецпризначені зобовʼязалися дотримуватися протягом встановленого часу повного припинення вогню. Втім, друга сторона конфлікту, армія Судану, можливість перемирʼя не коментувала.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше закликав до припинення вогню «щонайменше на три дні» в Судані через свято Ід аль-Фітр, яке знаменує кінець священного ісламського місяця Рамадан, але лідери ворогуючих військових сил заявили, що вони не хочуть вести переговори один з одним.
За останні три дні внаслідок бойових зіткнень між армією Судану та RSF у країні загинули понад 350 людей. Ще понад 1 800 поранені.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- У Судані це вже третя спроба військового перевороту за останні пʼять років. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.
- RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold із видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку рф, необхідні для витрат на вторгнення в Україну.