Уночі Україну атакували десятьма дронами — вісім із них збили на підльоті до Києва

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У ніч проти 21 квітня окупанти атакували Україну десятьма іранськими дронами типу Shahed-136. Протиповітряна оборона збила вісім БпЛА.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Військова адміністрація Києва зазначила, що столицю атакували вперше за «25 днів тиші». На підльоті до міста виявили вісім дронів — усі вдалося збити.

Також відомо, що дронами атакували Полтавську область, там є руйнування цивільної інфраструктури.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін каже, що на місці влучання сталася пожежа, але постраждалих немає.

Повітряну тривогу в регіоні оголошували з 03:32 до 05:54.