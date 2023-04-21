Сили оборони за добу ліквідували 630 росіян та спалили 25 одиниць ворожої техніки

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Окупанти ціною великих втрат продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, 20 квітня, ЗСУ там відбили понад 60 атак. Найзапекліші бої ідуть за Бахмут, повідомляє Генштаб.

За добу Сили оборони ліквідували 630 окупантів, спалили 25 одиниць техніки та збили вісім іранських дронів.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пʼять пунктів управління противника.