Washington Post: Україна планувала атакувати бази «вагнерівців» у Сирії

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Витік секретних документів США свідчить про те, що Головне управління розвідки України готувало удари по російських військах і найманцях «ПВК Вагнера» в Сирії. У цьому мали взяти участь курдські формування, однак у грудні Володимир Зеленський наказав зупинити планування операції, пише The Washington Post.

План полягав у тому, щоб завдати втрат «вагнерівцям» у Сирії і змусити їх передислокувати сили з України.

У документі з грифом HCS-P детально описано, як офіцери ГУР планували атаку. Сам очільник розвідки Кирило Буданов від коментарів відмовився.

У документах зазначено, що українські військові розвідники віддавали перевагу завданню ударів по російських силах за допомогою безпілотників. Вони планували обмежити свої удари лише по «вагнерівцях».

Бійці Сирійських демократичних сил (SDF) для реалізації такого плану прагнули пройти навчання, отримати системи ППО та гарантії, що їхня роль в українських операціях буде утаємничена. Керівництво SDF також заборонило бити по російських позиціях у курдських районах.

У коментарі виданню речник SDF Фархад Шамі заявив, що «документи, про які ви говорите щодо наших сил, не є реальними», а також, що сили SDF «ніколи не були стороною в російсько-українській війні».

Видання пише, що Туреччина знала про планування операції, а турецькі чиновники запропонували Україні здійснювати свої атаки з курдських районів, а не з північних і північно-західних районів, що утримують інші повстанські групи, деякі з них підтримує Анкара.

Зазначимо, що Туреччина виступає проти SDF та вважає їхні Загони народної самооборони (YPG) терористичним угрупуванням. Натомість SDF є головним партнером американських військ у Сирії, де вони часто ділять бази в межах місії задля запобігання відродження «Ісламської держави».

«Незрозуміло, чому Зеленський наказав ГУР припинити планування операції, але в документі зазначається, що він міг зробити це з різних причин: тиск з боку США, обмежена кількість українських безпілотників або сумніви в тому, що атаки можуть бути успішними», — припускає WP.

Іншим фактором міг бути успіх операцій військової розвідки в росії.

Документ детально описує, як могла б виглядати кампанія таємних атак України та яку ескалацію у відповідь з боку рф вони могли б спричинити. У звіті порівнюють атаки на добре захищені «пріоритетні» російські обʼєкти поблизу Дамаска і сирійського узбережжя, які були б найнебезпечнішими, але найдорожчими для росії, та удари по «повʼязаній і»з росією нафтовій інфраструктурі» в центральній Сирії, яка б завдала втрат «вагнерівцям».