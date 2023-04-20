Україна приєдналася до європейського механізму цивільного захисту

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Reuters / «Бабель»

Україна офіційно приєдналася до механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Відповідну угоду підписали на Міжнародному саміту міст і регіонів, пише «Укрінформ».

З боку ЄС документ підписав Янез Ленарчич, з боку України — міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

ЄС також виділяє ще €55 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні на додаток до 145 мільйонів євро, які уже передали на початку 2023 року.

«Як показала минула зима, низькі температури та навмисні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України поставили українців перед додатковими викликами. Це нове гуманітарне фінансування буде зосереджено на підготовці до наступної зими, щоб забезпечити додатковий рівень захисту для тих, хто цього потребує», — зазначили в Генеральному директораті Єврокомісії з питань цивільного захисту та операцій із гуманітарної допомоги.