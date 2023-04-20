Європарламент схвалив правила регулювання криптовалюти. Це перший випадок у світі, коли велика юрисдикція запроваджує такий контроль

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Європейський парламент схвалив закон про ринки криптовалют під назвою MiCA. Він дозволить Євросоюзу регулювати криптоіндустрію в усіх країнах-членах.

Про це пише Bloomberg.

Закон МіСА регулюватиме європейську індустрію криптовалюти, щоб боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і захищати користувачів та інвесторів. За проголосували 517 євродепутатів, проти — 38. Тепер його мають остаточно затвердити в Раді ЄС у травні.

Це стало першим випадком, коли уряди вирішили контролювати ринок криптовалют у такому масштабі. Очікується, що закон набуде чинності в липні 2023 року.

МіСА встановлює правила реєстрації для криптобірж і публікацію даних про нові криптовалюти до того, як вони зʼявляться на біржах. Фірми, зареєстровані в одній з держав Євросоюзу, можуть працювати в будь-якій з них.

Водночас МіСА визначить, як криптовалютні компанії працюватимуть з тими, які базуються поза ЄС. Оновлені правила Євросоюз запровадить із січня 2025 року. Серед них буде правило «Регламенту переказу коштів», яке вимагає від криптобірж ідентифікувати обидва кінці криптопереказу.

Європейське банківське управління та Європейське управління цінних паперів і ринків контролюватимуть криптоплатформи — вони мають відповідати правилам управління ризиками та іншими процесами.

Реакції на такі правила різні: деякі гравці галузі привітали нову крипторегуляцію, тоді як критики вважають, що це підриває анонімність користувачів.

Тим часом член української Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку Юрій Бойко висловив впевненість, що «Україна буде однією з перших держав, хто імлементує цей регламент у національне законодавство».