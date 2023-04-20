Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії

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Київська міська рада розірвала договір з посольством росії про оренду землі в Соломʼянському районі.

Про це 20 квітня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також Київрада звернулась до Кабінету міністрів, щоб повернути майно колишньої дипустанови до власності української держави.

Російське посольство в Києві розташоване на Повітрофлотському проспекті. 23 лютого 2014 року, під час Революції гідності Михайло Зурабов, який працював послом рф в Україні з 2009 року, був відкликаний до Москви для консультацій. Відтоді та до 23 лютого 2023 року в Україні не було російського посла, тільки тимчасово повірений (з 2016 року це був Олександр Лукашик) і консули.