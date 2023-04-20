У Латвії заборонили відзначати 9 травня. Але можна висловити солідарність з Україною

Новини

Сейм Латвії у двох читаннях ухвалив закон «Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня». Тепер у країні 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, окрім тих, що повʼязані з Днем Європи.

Про це Сейм повідомив 20 квітня.

«Усім відомо, що 9 травня — це день, який певна частина суспільства використовує, щоб прославляти тоталітарний та окупаційний режими. І в наших інтересах запобігти подіям, які підривають наші цінності, розколюють суспільство, прославляють військову агресію та сприяють хибному висвітленню історичних подій», — заявила Єва Бранте, голова Комісії з прав людини та звʼязків із громадськістю, яка відповідає за просування законопроєкту в Сеймі.

9 травня зможуть відбуватися заходи, які не суперечать меті, встановленій законом, — захищати інтереси держави та громадської безпеки, а також запобігати приниженню та загрозі цінностям Латвії. Також 9 травня можна буде провести заходи, щоб висловити солідарність з українським народом і вшанувати памʼять тих, хто постраждав та загинув в Україні.

Закон також забороняє на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) та до 07:00 10 травня використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі не можна проводити святкові та розважальні заходи, збори та пікети.