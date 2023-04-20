«Схеми»: Сестра Коломойського володіє середньовічним замком у Франції

Новини

Дівєєв Сергій / УНІАН

Сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток виявилася власницею кількох квартир, паркомісць та апартаментів у центрі Парижу. Крім того, їй належить середньовічний замок у Франції.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»).

На французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni в Парижі й апартаменти на 6 поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія — Beethoven ІІІ — володіє квартирою на 3 поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж фірма Beethoven Holding Лариси Черток з Монако.

Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти знаходиться Ейфелева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році. Крім того, у селищі Люллі (за 10 км від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens).

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Цей замок зведений у XV столітті і є однією з небагатьох споруд, які «найкраще зберегли характер того часу». На стінах замку залишилися сліди від снарядів швейцарських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників — родини Ланженів.

Комплексом загальною площею 109,37 тис. кв. м, до якого входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако Lully Real Estate, якою володіє сестра Ігоря Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці, соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.