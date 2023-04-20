Поліціянти затримали чотирьох хуліганів на території Лаври. Серед них активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська

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Поліціянти затримали чотирьох учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври, які влаштували штовханину та зламали захисні ролети. Їм загрожує від 2 до 5 років увʼязнення.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції та Київської міської прокуратури.

Напередодні після завершення роботи комісії Міністерства культури група людей пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, котре представники комісії оглянули та опечатали.

Ігноруючи зауваження правоохоронців, порушники влаштували з ними штовханину — зламали захисні ролети та двері й зайшли в будівлю.

Поліція затримала чотирьох найактивніших учасників, які вчинили правопорушення. Це дві жінки, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження. За даними джерела LIGA.net у правоохоронних органах, серед затриманих юристка та активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська.

Соціальні мережі Кохановської також зазначають, що їй повідомили про підозру.

Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи. Їм оголосили підозру в хуліганстві. Також тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.