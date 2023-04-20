Російська армія втратила за добу майже 700 військових та два танки

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 670 росіян. Загальна кількість російських втрат перевищила 184 тисячі.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили два танки, 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню.

Крім цього, українські військові збили 10 російських безпілотників.

У Генштабі розповіли, що за минулу добу українські військові відбили понад 55 російських атак. Основні бої тривають за міста Бахмут та Марʼїнка.