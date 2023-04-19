Європарламент рекомендує почати переговори з Молдовою про вступ у ЄС до кінця року

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European Parliament / Flickr

Європейський парламент рекомендував почати переговори з Молдовою про її вступ у Євросоюз до кінця 2023 року. Відповідну резолюцію ухвалили на засіданні 19 квітня.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Таким чином євродепутати підтвердили свою підтримку членства Молдови в ЄС у майбутньому і закликали до початку переговорів про її вступ до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає девʼять кроків, визначених Європейською комісією.

«Молдова залишається під впливом російського тиску та енергетичного шантажу, економічних потрясінь через війну в сусідній Україні, а також підтримуваних Кремлем спроб дестабілізувати проєвропейський уряд країни. Парламент вітає лідерство президента Молдови Майї Санду та влади країни у вирішенні цих серйозних викликів», — ідеться в заяві.

Також депутати Європарламенту закликали запровадити санкції проти людей та організацій, які хочуть дестабілізувати ситуацію в Молдові.