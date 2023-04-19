США запровадили санкції проти компаній, які допомагали Ірану купувати обладнання для дронів

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести компаній та однієї людини, які допомагали Ірану отримувати обладнання для виробництва безпілотників.

Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами (OFAC).

Обмеження стосуються керівника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), щодо якої у 2018 році вже запроваджували американські санкції. Також у переліку опинилися підставні компанії та постачальники PASNA, що базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Китаї.

«Мережа, на яку сьогодні накладено санкції, закуповувала товари й технології для уряду Ірану та його оборонної промисловості, зокрема програми БпЛА», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.