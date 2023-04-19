У Швейцарії скелет тиранозавра продали на аукціоні за $6 мільйонів

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У Швейцарії за $6,1 мільйона продали скелет тиранозавра під назвою Трініті. Він складається з кісток трьох різних динозаврів віком від 65 до 67 мільйонів років.

Про це пише The Guardian.

Скелет придбав європейський колекціонер сучасного мистецтва та рештків динозаврів на аукціоні Koller у Цюриху.

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Трініті має 3,9 м заввишки, 11,6 м завдовжки і 2,65 м завширшки. Більш як половина кісток є оригінальними, а решта виготовлені зі зліпків з гіпсу та епоксидної смоли. Експонат складається з 293 кісток трьох різних динозаврів, розкопаних між 2008 і 2013 роками в утвореннях Хелл-Крік і Ленс-Крік у Монтані та Вайомінгу.

Деякі палеонтологи побоюються, що торгівля такими речами може завдати шкоди науці, оскільки зразки потраплять у приватні руки та опиняться поза межами досяжності дослідників.

Однак аукціоніст Сиріл Коллер сподівається, що скелет виставлятимуть на загальний огляд, хоча його й продали приватному покупцеві.

«Я на 100% впевнений, що ми знову побачимо Трініті десь у майбутньому», — сказав він.