МЗС України відкликало посла з Білорусі через зустріч Лукашенка з ватажком «ДНР» Пушиліним
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
скриншот / РБК
МЗС України відкликало посла з Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Причиною цього рішення стала зустріч самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка з ватажком «ДНР» Денисом Пушилинім.
Про це пише пресслужба МЗС.
Там засудили таку зустріч і назвали її спробою легітимізації російської окупації.
«Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора рф», — зазначили у відомстві.
У МЗС закликали Мінськ припинити підтримувати росію у війні проти України та утримуватися від подібних кроків.
- 18 квітня у Мінську Лукашенко провів зустріч із ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним. Він запропонував допомогу Білорусі у відновленні окупованих територій Донеччини.