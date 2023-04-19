МЗС України відкликало посла з Білорусі через зустріч Лукашенка з ватажком «ДНР» Пушиліним

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скриншот / РБК

МЗС України відкликало посла з Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Причиною цього рішення стала зустріч самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка з ватажком «ДНР» Денисом Пушилинім.

Про це пише пресслужба МЗС.

Там засудили таку зустріч і назвали її спробою легітимізації російської окупації.

«Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора рф», — зазначили у відомстві.

У МЗС закликали Мінськ припинити підтримувати росію у війні проти України та утримуватися від подібних кроків.