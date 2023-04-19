Сили оборони ліквідували ще 620 росіян та спалили 32 одиниці техніки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Сили оборони України за добу ліквідували 620 росіян, спалили 32 одиниці техніки та 23 безпілотники.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окупанти все ще штурмують Бахмут та Марʼїнку, а ЗСУ відбили понад 60 атак ворога на Донбасі.
Загальні втрати противника склали:
- особового складу — 183 750 (+620);
- танків — 3 665 (+4);
- бойових броньованих машин — 7 110 (+12);
- артилерійських систем — 2 819 (+9);
- РСЗВ — 538;
- засобів ППО — 285;
- літаків — 308;
- вертольотів — 293;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 376 (+23);
- крилатих ракет — 911;
- кораблів/катерів — 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 692 (+16);
- спеціальної техніки — 330.
У районі Бахмуту за два тижні російські окупанти втратили понад 4 500 людей убитими та пораненими.