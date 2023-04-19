Сили оборони ліквідували ще 620 росіян та спалили 32 одиниці техніки

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Сили оборони України за добу ліквідували 620 росіян, спалили 32 одиниці техніки та 23 безпілотники.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти все ще штурмують Бахмут та Марʼїнку, а ЗСУ відбили понад 60 атак ворога на Донбасі.

Загальні втрати противника склали:

особового складу — 183 750 (+620);

танків — 3 665 (+4);

бойових броньованих машин — 7 110 (+12);

артилерійських систем — 2 819 (+9);

РСЗВ — 538;

засобів ППО — 285;

літаків — 308;

вертольотів — 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 376 (+23);

крилатих ракет — 911;

кораблів/катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 692 (+16);

спеціальної техніки — 330.

У районі Бахмуту за два тижні російські окупанти втратили понад 4 500 людей убитими та пораненими.