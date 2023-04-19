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Сили оборони ліквідували ще 620 росіян та спалили 32 одиниці техніки

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images

Сили оборони України за добу ліквідували 620 росіян, спалили 32 одиниці техніки та 23 безпілотники.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти все ще штурмують Бахмут та Марʼїнку, а ЗСУ відбили понад 60 атак ворога на Донбасі.

Загальні втрати противника склали:

У районі Бахмуту за два тижні російські окупанти втратили понад 4 500 людей убитими та пораненими.