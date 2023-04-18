На сміттєвій плямі в Тихому океані оселилися краби та актинії. Як вони туди потрапили — поки невідомо

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Науковці виявили, що на Великій тихоокеанській сміттєвій плямі оселилися живі організми, зокрема крихітні краби та анемони. Зазвичай вони живуть за тисячі кілометрів звідти.

Про це пише CNN.

Учені дослідили 105 пластикових предметів, виловлених зі сміттеєвої плями в Тихому океані в період з листопада 2018 року по січень 2019-го. Вони ідентифікували 484 морські безхребетні організми, що належать до 46 різних видів. 80% з них зазвичай зустрічаються у прибережних місцях існування. Це відкриття свідчить, що забруднення океану пластиком може сприяти створенню нових плавучих екосистем, де мешкають види, які зазвичай не виживають у відкритому океані.

На відміну від органічного матеріалу, який розкладається і тоне протягом кількох місяців або років, пластикове сміття може плавати в океанах набагато довше. Істоти можуть виживати там і розмножуватися у відкритому океані роками.

Наслідки інтродукції нових видів у віддалені райони океану ще не до кінця вивчені. Також невідомо, як саме безхребетні потрапляють у відкритий океан і яким чином виживають. Імовірно, вони харчуються одне одним.