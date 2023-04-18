Reuters: Польща пропонує посилити європейські санкції проти росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Цього місяця Польща запропонувала додаткові санкції проти росії через війну в Україні. Зокрема, поляки хочуть заборонити імпорт російських алмазів і нафти трубопроводом.

Про це пише Reuters.

Пропозицію передали виконавчій комісії ЄС. Обмеження проти рф мають узгодити всі 27 країн-членів блоку.

Варшава пропонує припинити імпорт російської нафти через північну частину нафтопроводу «Дружба» до Німеччини, російських алмазів і природного газу, зокрема скрапленого, а також обмежити співпрацю з рф у ядерній енергетиці.

Німеччина та Литва теж виступають за санкції щодо російської ядерної енергетики з винятками для таких країн, як Угорщина та Франція, що торгують із росією. Угорщина поки що рішуче виступає проти.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що одинадцятий пакет сакцій спрямують на боротьбу з обходом існуючих обмежень, зокрема із закупівлею запчастин і обладнання, які росіяни використовують у війні проти України.