В Україні понад 7 тисяч військових вважаються зниклими безвісти

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Пресслужба Офісу президента України

В Україні вважаються зниклими безвісти понад 7 тисяч військових.

Про це 18 квітня в ефірі телемарафону заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Цифра така справді є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, усе ж таки полонені», — заявив він.

Котенко додав, що приблизно 65% зниклих безвісти, згідно зі статистикою, живі та перебувають у полоні, інші загинули.