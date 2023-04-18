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Національна музична премія YUNA оголосила переможців. Цього року в конкурсі змагалися пісні

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

YUNA

Національна музична премія YUNA 18 квітня оголосила імена переможців 2023 року.

Цього разу члени журі премії обирали артистів не у звичних номінаціях, а зі списку найкращих 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях із 24 лютого до 31 грудня 2022 року.

YUNA 2023 проходила під гаслом «Пісні незламної України». Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів. А саме:

До складу журі премії YUNA входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та медіааналітики, які працюють у відповідній сфері понад пʼять років.