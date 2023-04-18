Національна музична премія YUNA оголосила переможців. Цього року в конкурсі змагалися пісні

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YUNA

Національна музична премія YUNA 18 квітня оголосила імена переможців 2023 року.

Цього разу члени журі премії обирали артистів не у звичних номінаціях, а зі списку найкращих 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях із 24 лютого до 31 грудня 2022 року.

YUNA 2023 проходила під гаслом «Пісні незламної України». Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів. А саме:

24/02 — «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»

2step — «АНТИТІЛА» та Ed Sheeran

«Місто Марії» — «Океан Ельзи»

«Біля тополі» — SHUMEI

«Пес Патрон» — KARTA SVITU

«Біля серця» — KOLA

Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк («Бумбокс») і Pink Floyd

«Чути гімн» — SKOFKA

«Буде весна» — Макс Барських

«Враже» — Енджі Крейда

«Допоможе ЗСУ» — Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — «Бумбокс» і The Kiffness

До складу журі премії YUNA входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та медіааналітики, які працюють у відповідній сфері понад пʼять років.