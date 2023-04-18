Російські війська обстріляли Українськ на Донеччині — вісьмох людей госпіталізували

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Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Росіяни обстріляли місто Українськ у Донецькій області з артилерії. Вісьмох поранених доставили в лікарю.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириченко.

Обстріл вели, за попередніми даними Офісу генпрокурора, зі ствольної артилерії по місцевому ринку. Через це пошкоджено три багатоквартирних будинки, приватні будинки та 18 торговельних павільйонів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).