Російська армія за добу втратила ще 490 військових та 11 бойових машин

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Українські військові за минулу добу ліквідували ще 470 росіян. Загальна кількість російських втрат перевищила 183 тисячі.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили один танк, 11 бойових броньованих машин та шість артилерійських систем.

Крім цього, українські військові збили шість російських безпілотників.

У Генштабі розповіли, що за минулу добу українські військові відбили понад 70 російських атак. Основні бої тривають за міста Бахмут та Марʼїнка.