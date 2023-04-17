У Раду подали законопроєкт про перехід на накопичувальну пенсійну систему. Як вона працюватиме

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 9212 про перехід на накопичувальну пенсійну систему. Документ передбачає, що всі люди до 55 років, які мають роботу, братимуть участь у накопичувальній системі, а працедавець зобовʼязаний сплачувати пенсійні внески на користь підлеглих.

Внески у пенсійний фонд ітимуть як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі.

Ініціаторами законопроєкту виступила група з 50 депутатів на чолі з керівником парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Згідно з проєктом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету надходитиме співфінансуванння на паритетних засадах.

При цьому розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ.

За бажання працівника, розмір його самостійних внесків можна збільшити. Держава фінансуватиме такі внески в межах 3% від розміру середньої зарплати за видами економічної діяльності у середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

До 2025 року накопичувальні гроші акумулюватимуться у пенсійному фонді, а з 2026 року людина зможе самостійно обирати, де накопичувати гроші — у державному чи недержавному ПФ.

Накопичування зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти.

У випадку смерті право власності на пенсійні заощадження переходить до спадкоємців.

Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.