Італійські інженери створили їстівну батарейку з мигдалю й золота для медичних досліджень

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Інженери з Мілану створили батарейку з їстівних компонентів, яку можна ковтати.

Про це пише Euronews.

Вона складається з мигдалю, водоростей, каперсів, активованого вугілля, сусального золота та бджолиного воску. Компоненти повністю перетравлюються без жодних ризиків для здоровʼя. Пристрій може живити медичне обладнання, яке потрібно ковтати: камери, біосенсори, системи доставки ліків.

«Ядро пристрою містить пару електродів... Щоб він працював, ми використовуємо два матеріали, дві молекули. Для анода ми використовуємо рибофлавін — вітамін, який можна знайти в мигдалі... а для катода ми використовуємо кверцетин, який міститься в каперсах», — пояснив координатор проєкту.

Прототип їстівної батареї працює за напруги 0,65 В, яка не здатна завдати шкоди людині. Акумулятор подає 48 мікроампер протягом 12 хвилин. Цього вистачить для живлення маленького світлодіода або схожої електроніки.

Зараз інженери намагаються збільшити ємність батареї та зменшити її до розмірів таблетки, щоб її було легше проковтнути.