Російська армія за добу втратила ще майже 600 військових та три танки

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 590 росіян. Загальна кількість російських втрат перевищила 182,5 тисячі.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили три танки, чотири бойові броньовані машини та девʼять артилерійських систем.

Крім цього, українські військові знищили одну систему ППО та збили вісім російських безпілотників.

У Генштабі розповіли, що за минулу добу українські військові відбили понад 60 російських атак. Основні бої тривають за міста Бахмут та Марʼїнка.