У Словʼянську на місці зруйнованого будинку завершили рятувальні роботи. Через російську атаку загинули 15 людей
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- Анна Холоднова
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Павло Кириленко / Facebook
У Словʼянську Донецької області рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхового будинку, по якому російські війська влучили ракетою 14 квітня.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Усього через обстріл Слов’янська 14 квітня постраждали 39 людей: 15 із них загинули, 24 отримали поранення.
За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей. Пʼятьох з них, зокрема 14-річну дівчинку, вдалося врятувати, десятеро загинули — серед них дворічний хлопчик.
- 14 квітня в Словʼянську пролунали щонайменше сім вибухів у районі школи № 8 (центральна частина міста). Російські війська пошкодили пʼять багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і автівки. Одна пʼятиповерхівка в провулку Парковий зазнала серйозних руйнувань — ракета вдарила по верхніх поверхах. Рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.