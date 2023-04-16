У Словʼянську на місці зруйнованого будинку завершили рятувальні роботи. Через російську атаку загинули 15 людей

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Павло Кириленко / Facebook

У Словʼянську Донецької області рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхового будинку, по якому російські війська влучили ракетою 14 квітня.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Усього через обстріл Слов’янська 14 квітня постраждали 39 людей: 15 із них загинули, 24 отримали поранення.

За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей. Пʼятьох з них, зокрема 14-річну дівчинку, вдалося врятувати, десятеро загинули — серед них дворічний хлопчик.