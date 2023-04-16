Речник Повітряних сил пояснив, як змінилася тактика російських обстрілів

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armyinform.com.ua / «Бабель»

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, як саме росіяни змінили тактики обстрілів України від початку весни.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Усі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випускав їх по обʼєктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує», — сказав він.

Кілька місяців Головне управління розвідки повідомляло, що росія має на зберіганні сім тисяч ракет для С-300. Але, за словами Ігната, окупанти вже використали чимало з них.

«Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території росії. Вони не долітали», — пояснив речник.

Він також сказав, що росія можуть виробляти ракети для С-300 та С-400. Також є інформація, що вони відновили виробництво ракет Х-50 — аналога ракети Х-101.

«Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити і, можливо, тому, що вона дешевша», — уточнив він і додав, що Х-50 можна збивати засобами ППО.