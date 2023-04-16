У Слов’янську з-під завалів дістали тіло загиблої жінки

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У Словʼянську Донецької області з-під завалів багатоповерхового будинку, по якому російські війська влучили ракетою 14 квітня, дістали тіло загиблої жінки.

Про це повідомили в ДСНС Донецької області.

Станом на 16:00 16 квітня з-під завалів дістали тіла сімох людей, двох постраждалих врятували. За інформацією поліцейських, під завалом можуть залишатися ще двоє людей.

Усього через обстріл Слов’янська 14 квітня постраждали 35 людей: 13 загинули, 22 отримали поранення.