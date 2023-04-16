Міністр оборони Резніков заявив, що втрати України на війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що втрати України на війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині. Там, за офіційними даними, загинули 50,5 тисячі людей.
Про це він сказав в інтервʼю аргентинській газеті La Razon.
«Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині», — зазначив він.
За його словами, втрати України набагато нижчі за російські. Лише в Бахмуті росіяни щодня втрачають по 500 військових убитими та пораненими.
- 2 грудня 2022 року радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що втрати української армії становлять 10—13 тисяч військових. Це були останні офіційні дані, озвучені владою.