Росіяни за добу втратили ще понад 500 військових та один літак

Новини

Російська армія протягом минулої доби втратила ще понад 500 військових. Загальна кількість втрат перевищила 182 тисячі людей.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українські військові знищили чотири російські танки, 10 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та три реактивні системи залпового вогню.

Крім цього, росіяни втратили один літак, один засіб ППО і 12 одиниць автомобільної техніки.

Загалом за минулу добу українська армія відбила понад 60 російських атак. Найбільші бої тривають у районі міст Бахмут та Марʼїнка.