Російські спецслужби через Tinder вербують німецьких військових і політиків

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Спецслужби росії використовують застосунок знайомств Tinder для вербування військових та політиків Німеччини.

Про це пишуть Welt і Bild.

Жінки, які працюють на рф, втираються в довіру і призначають побачення політикам та службовцям Бундесверу, намагаючись вивідати дані як про німецьку оборону, так і про поставки та ситуацію навколо України. Окремих службовців намагаються вербувати.

Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді в Німеччині, у якій взяли участь представники кількох країн НАТО.