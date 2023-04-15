Президент Зеленський запровадив санкції проти 438 осіб. У списку російські спортсмени та донька Шойгу

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки та оборони проти 438 фізичних та 254 юридичних осіб.

Указом № 227/2023 під санкції потрапила 351 фізична особа, серед яких російські науковці й підприємці, та 254 юросіб — компанії, що надають послуги в галузі інформаційних та цифрових технологій. Серед них — «Газпромнафта-цифрові рішення», «РТ-Інвест транспортні системи», «Група компаній «Іннотех», «Ікс-Холдинг», «Софтлайн трейд», «Яндекс», «Рамблер» та низка IT-компаній.

Указом № 228/2023 санкції наклали на 87 фізичних осіб — це громадяни росії, Білорусі та України. Серед них донька міністра оборони росії Ксенія Шойгу, міністр спорту і туризму Білорусі Сергій Ковальчук, російський фігурист Ілля Авербух, гімнастка Світлана Хоркіна, український підприємець Сергій Гаврильчук, воротар збірної росії Ігор Акінфєєв, гімнаст Артур Далалоян, фігурист Марк Кондратюк, білоруський стрибун у висоту Максим Недосеков та багато інших.

Кабміну разом із СБУ й Національним банком доручено реалізувати санкції та відслідковувати їхнє виконання. Міністерству закордонних справ доручено поінформувати про санкції ЄС, США та інші союзні держави.